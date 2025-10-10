Abiti vintage e oggetti da collezione | ritorna in città l' appuntamento con La Pulce d' Acqua

Nuovo appuntamento con “La Pulce d’Acqua”, il mercatino dell’usato in programma domenica 12 ottobre dalle 8.30 alle 18.30 in Darsena a Ravenna. Le edizioni proseguono domenica 2 novembre e lunedì 8 dicembre. Per quanto riguarda il mercatino gemello, “La Pulce nel Baule” (nel piazzale de Pala de. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: abiti - vintage

Bici e abiti vintage. In città torna la Coppa Cobram di ’Fantozzi’

Questa collezione vintage di abiti da lavoro giapponesi è degna di un museo

La Francescana. Ciclostorica. Bici d’epoca e abiti vintage

Nuovo appuntamento con Caccia all'Affare a Pescara! Questo weekend, sabato 8 e domenica 9, vieni a scoprire il fantastico mondo del vintage, con due padiglioni pieni di oggettistica, mobili, abiti, vinili, libri, occhiali, gioielli e bigiotteria e tanto altro. Siamo - facebook.com Vai su Facebook

Tra le chicche da cercare al Vogue Vintage Market, 20 pezzi di sfilata che sono oggetti da collezione - sono pagine di storia della moda da conservare con cura. Riporta vogue.it

Prepariamoci a vedere sempre più abiti d’archivio - Gli abiti di archivio sono conservati dalle aziende di moda che, come in questo caso, li prestano e li adattano alle esigenze di chi li indosserà, altre volte sono acquistati o noleggiati da negozi ... ilpost.it scrive