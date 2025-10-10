Abbandono illecito di rifiuti e porto ingiustificato di armi | denunce

Tempo di lettura: 2 minuti I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno denunciato, alla competente A.G., un 41enne di Palma Campania (NA) per abbandono di rifiuti. In particolare, presso il Commissariato di P.S. di Lauro (AV) veniva segnalato un automobilista che aveva depositato alcune grandi buste di cellophane, contenenti rifiuti, in una zona di campagna, nel territorio al confine tra il Vallo di Lauro (AV) e il Comune di Liveri (NA), per poi allontanarsi con il veicolo dal posto. A seguito di una tempestiva attività di indagine, gli agenti del Commissariato identificavano l’autore che veniva deferito all’A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

