Abbandona il figlio al Salesi | arrestata
Aveva abbandonato il suo figlioletto in ospedale, era fuggita senza lasciare traccia e per questo motivo era ricercata in tutta Europa. Alla fine a Zurigo, grazie alla straordinaria collaborazione tra i carabinieri del Comando provinciale di Fermo e le forze dell’ordine elvetiche, è stata rintracciata e arrestata. In manette è finita una marocchina di 26 anni di Monte Urano ricercata perché gravata da un ordine di custodia cautelare in carcere per il reato di abbandono di persone minori e incapaci. L’operazione si inserisce in un contesto di intensa attività internazionale di polizia avviata dai carabinieri di Fermo, Monte Urano e del Reparto operativo, che ha visto il coinvolgimento del servizio per la cooperazione internazionale di polizia presso la Direzione centrale criminale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
