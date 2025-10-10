abbandona cavallo ferito denunciato ex consigliere comunale

Tempo di lettura: < 1 minuto Trainato con una corda legato a un auto, cade e viene trascinato sull’asfalto riportando trauma e ferite: non poteva capitare peggior sorte a Rocky, un cavallo che malgrado le ferite riportate, è stato abbandonato dopo l’incidente sofferente, attaccato a un palo, da due persone subito dopo dileguatesi. L’animale, dopo una segnalazione, è stato soccorso dagli agenti della polizia locale di Arzano (Napoli), coordinati dal colonnello Biagio Chiariello: i caschi bianchi hanno allertato i soccorsi e quando il personale sanitario è giunto sul posto si sono messi subito sulle tracce del veicolo e dei responsabili individuandoli e identificandoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

