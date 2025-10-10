A23 ancora lavori nelle gallerie | le prossime chiusure

Continuano i lavori di manutenzione delle gallerie sull'autostrada A23. Interessato il tratto tra le uscite di Pontebba e Carnia, che sarà interdetto al traffico dalle 22 di lunedì 13 ottobre alle 4 di martedì 14 ottobre e dalle 22 di venerdì 17 alle 4 di sabato 18.

