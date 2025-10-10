A14 camion perde acido cloridrico scatta l’allarme

Fano, 10 ottobre 2025 – Ieri mattina, intorno alle 8, è scattata l’emergenza a Fano, per la perdita di acido cloridrico da parte di un mezzo pesante nell’area sosta all’ingresso dell’A14: sul posto diverse unità dei vigile del fuoco, compresa una specializzata per quel tipo di sostanze proveniente da Mestre. Presenti anche la polizia stradale, la polizia locale e la protezione civile. Sul il sindaco Luca Serfilippi accompagnato dal funzionario dell’Ufficio ambiente Renzo Brunori. A dare l’allarme il conducente del mezzo che stava percorrendo l’autostrada quando si è accorto della fuoriuscita di fumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A14, camion perde acido cloridrico, scatta l’allarme

In questa notizia si parla di: camion - perde

Scontro con un camion sulla statale, perde la vita dopo 3 giorni di ricovero un anziano

Investito da un camion mentre attraversava la strada: pedone perde la vita sulla statale 16

Gropello Cairoli, camion perde 13 quintali di soda caustica su strada e nei campi. Zona isolata

Fano, emergenza vicino all'A14: camion perde acido cloridrico. Sul posto i VVF - facebook.com Vai su Facebook

Camion perde il carico, tangenziale invasa dai kiwi - X Vai su X

Emergenza al casello A14 di Fano, un tir perde acido cloridrico: «Evitate la zona». Da Venezia è arrivato il Nucleo Travasi - Un Tir è fermo nel parcheggio esterno del casello autostradale A14 di Fano e sta perdendo acido cloridrico. msn.com scrive

La cisterna perde acido cloridrico: lunghe operazioni di travaso - Trasportava acido cloridrico liquido diluito al 30% la cisterna ferma al parcheggio del casello di Fano, soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo una perdita di materiale. Secondo rainews.it