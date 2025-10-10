A Vieste c' è la 15esima edizione del Rally Porta del Gargano

Il Rally Porta del Gargano alla sua quindicesima edizione si prepara a regalare un weekend di grande spettacolo motoristico. L'appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 ottobre con partenza ufficiale prevista sabato alle 16 dal centro di Vieste. Due giorni di passione e competizione in cui si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

