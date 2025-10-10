A Vicolungo torna la Jungle Night
.Dalle 15 alle 23 di giovedì 16 ottobre, nel centro di Vicolungo i visitatori potranno concedersi una straordinaria sessione di shopping serale a prezzi scontatissimi accompagnata da tanta musica, happy hour o cena nei bar e ristoranti aperti fino a mezzanotte e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: vicolungo - torna
Startup, creatività e innovazione: all'outlet di Vicolungo torna The Style Startup Lab
Vicolungo The Style Outlets. . Il 16 ottobre torna la JUNGLE NIGHT a Vicolungo The Style Outlets! ? Shopping no-stop dalle 15 alle 23 con il 50% di sconto nei negozi aderenti (su almeno 2 prodotti o un minimo di spesa). Musica, animazione, puro divert - facebook.com Vai su Facebook
A Vicolungo torna la Jungle Night - Dalle 15 alle 23 di giovedì 16 ottobre, nel centro di Vicolungo i visitatori potranno concedersi una straordinaria sessione di shopping serale a prezzi scontatissimi ... Secondo novaratoday.it