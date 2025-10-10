A Vicolungo torna la Jungle Night

.Dalle 15 alle 23 di giovedì 16 ottobre, nel centro di Vicolungo i visitatori potranno concedersi una straordinaria sessione di shopping serale a prezzi scontatissimi accompagnata da tanta musica, happy hour o cena nei bar e ristoranti aperti fino a mezzanotte e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

