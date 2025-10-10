Tarantini Time Quotidiano Torna il “Bacco Tour”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Talsano “Thalassa” che propone un weekend all’insegna della valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, con due giornate – sabato 11 e domenica 12 ottobre – di eventi gratuiti con un ricco programma di incontri, musica, passeggiate culturali, poesia e degustazioni (Info & contatti: 347 6159765). In questa terza edizione l’evento si concentra sulla comunità di Talsano, negli anni passati ha visto anche la collaborazione in rete della Pro loco di Talsano con le Pro loco di Carosino e di Leporano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Talsano un weekend con il Bacco Tour 2025