A Tale e Quale Show Giorgio Panariello indignato la reazione per l'imitazione di Renato Zero

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza puntata di Tale e Quale Show si apre con l'imitazione di Gianni Ippoliti, che con il suo Renato Zero scandalizza l'imitatore del cantante per eccellenza. Eco cosa ha detto Giorgio Panariello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

