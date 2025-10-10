Una scuola sempre più inclusiva grazie all'Intelligenza artificiale. Siamo a Treviso, all'Istituto comprensivo Coletti, tra i più multietnici della città: su 970 studenti, quasi la metà è di origine straniera. E così la scuola ha introdotto una Web App, ancora in fase di sperimentazione, che potrebbe cambiare il modo di fare lezione. Si tratta di "Stefano", un tutor virtuale che permette la traduzione in tempo reale della lezione del docente nella lingua del bambino, con un adattamento in base alla cultura del Paese di origine. Un vero e proprio assistente, che arricchisce la lezione con mappe concettuali, immagini, audio e collegamenti ipertestuali, che l'alunno può ristudiare una volta a casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A scuola arriva "Stefano", il tutor virtuale che traduce la lezione ai bambini stranieri