A scuola arriva Stefano il tutor virtuale che traduce la lezione ai bambini stranieri
Una scuola sempre più inclusiva grazie all'Intelligenza artificiale. Siamo a Treviso, all'Istituto comprensivo Coletti, tra i più multietnici della città: su 970 studenti, quasi la metà è di origine straniera. E così la scuola ha introdotto una Web App, ancora in fase di sperimentazione, che potrebbe cambiare il modo di fare lezione. Si tratta di "Stefano", un tutor virtuale che permette la traduzione in tempo reale della lezione del docente nella lingua del bambino, con un adattamento in base alla cultura del Paese di origine. Un vero e proprio assistente, che arricchisce la lezione con mappe concettuali, immagini, audio e collegamenti ipertestuali, che l'alunno può ristudiare una volta a casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: scuola - arriva
Il primo giorno di scuola è biancorosso: in regalo gli astucci del Monza (e in classe arriva anche un giocatore)
La storica nave scuola "Mircea" arriva a Bari, visite aperte al pubblico: ecco quando
Arriva la formazione obbligatoria su salute e sicurezza: a Bolzano nella scuola primaria gli studenti come veri lavoratori, dal rischio chimico all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
La Scuola Liminal Theatre di FIRENZE arriva stasera a Bari ? Domani Venerdi 10 ottobre ore 18. 30 ci sarà il loro spettacolo "THE URGE" Sabato 11 ottobre dalle 10 alle 18 il workshop condotto da Costanza Mascilli Migliorini Tutto questo presso Teat - facebook.com Vai su Facebook
Stregati dalla Luna arriva anche a scuola! ? È online l’Unità di Apprendimento “Nati lunatici”, per le ultime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado Scarica subito il materiale didattico gratuito eporta “Nati lunatici” in classe! https://cicap.org - X Vai su X
L’intelligenza artificiale che include: il progetto “Stefano” delle scuole Coletti di Treviso - In una scuola media di Treviso, un gruppo di docenti e studenti sta dimostrando che l’intelligenza artificiale può essere molto più di una promessa tecnologica: può diventare un linguaggio di solidari ... Lo riporta ntplusdiritto.ilsole24ore.com