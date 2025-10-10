A Santa Sofia al via i lavori Hera per la costruzione della nuova centrale idrica di Cornieta

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo capitolo per la gestione dell’acqua a Santa Sofia: il Gruppo Hera ha appena avviato l’intervento per la costruzione della nuova centrale idrica in località Cornieta, cuore pulsante della rete idrica locale. Durante l’esecuzione dei lavori, che si concluderanno entro marzo 2026, Hera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: santa - sofia

Minacce su TikTok al sindaco di Catania Enrico Trantino per le ganasce in via Santa Sofia

Minacce su TikTok a Trantino per le ganasce in via Santa Sofia: "Ti apro la testa con il casco", il sindaco denuncia

Dall’11 al 15 agosto 2025, tra Spinello, Corniolo e Santa Sofia in Emilia Romagnaci sarà il festival d’estate Di Strada in Strada

santa sofia via lavoriSiracusa, via ai lavori in via Santa Teresa, vie Salomone e delle Sirene - Lavori in via Santa Teresa a Siracusa: cosa sapere sugli interventi previsti anche per le vie Salomone e delle Sirene. Riporta siracusanews.it

santa sofia via lavoriStrade di Ortigia, dal 20 ottobre lavori in via Santa Teresa, Salomone e delle Sirene - Inizieranno il prossimo 20 ottobre i lavori per il rifacimento di via Santa Teresa, in Ortigia, a Siracusa. Si legge su siracusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Santa Sofia Via Lavori