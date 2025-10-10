A San Vittore due detenuti morti in 12 ore
AGI - Sono in corso accertamenti nel carcere di San Vittore per la morte nel giro di 12 ore di due detenuti e il malore che ne ha colpiti altri due nei giorni scorsi. A quanto viene riferito all'AGI da fonti qualificate, il primo decesso è avvenuto ieri quando un recluso di origine marocchina di 51 anni è morto al Policlinico di Milano, dove era stato portato per un forte malessere. Stamattina, intorno alle 7 e 30, un altro detenuto, di nazionalità peruviana, è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici dell'istituto penitenziario. In questo secondo caso si sospetta un' emorragia gastrica. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: vittore - detenuti
Due detenuti muoiono d’infarto, altri accusano malori. Perquisizioni in corso al carcere di San Vittore a Milano
Morti due detenuti a San Vittore, perquisizione straordinaria in carcere
Milano, due detenuti morti e malori: cosa sta succedendo nel carcere di San Vittore?
San Vittore, due detenuti morti e tre in gravi condizioni nelle ultime 12 ore: sospetto overdose - X Vai su X
Tra ieri sera e questa mattina sono morti due giovani detenuti al carcere di San Vittore di Milano Altri tre sono ricoverati in ospedale. “L’ipotesi è che possa esistere un filo conduttore tra i decessi e i ricoveri”, spiega a Fanpage.it il garante dei detenuti del co - facebook.com Vai su Facebook
Due detenuti morti a San Vittore, per uno l'ipotesi è l'assunzione di oppiacei - Per l'altro emorragia gastrica, fuori pericolo altri tre reclusi. Riporta ansa.it
A San Vittore due detenuti morti in 12 ore - Sono in corso accertamenti nel carcere di San Vittore per la morte nel giro di 12 ore di due detenuti e il malore che ne ha colpiti altri due nei giorni scorsi. Riporta msn.com