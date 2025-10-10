A San Vittore due detenuti morti in 12 ore

AGI - Sono in corso  accertamenti  nel  carcere di San Vittore  per la  morte  nel giro di 12 ore di  due detenuti  e il  malore  che ne ha colpiti altri due nei giorni scorsi. A quanto viene riferito all'AGI da fonti qualificate, il primo  decesso  è avvenuto ieri quando un  recluso  di origine marocchina di 51 anni è morto al  Policlinico di Milano, dove era stato portato per un forte malessere. Stamattina, intorno alle 7 e 30, un altro  detenuto, di nazionalità peruviana, è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici dell'istituto penitenziario. In questo secondo caso si sospetta un' emorragia gastrica. 🔗 Leggi su Agi.it

