AGI - Sono in corso accertamenti nel carcere di San Vittore per la morte nel giro di 12 ore di due detenuti e il malore che ne ha colpiti altri due nei giorni scorsi. A quanto viene riferito all'AGI da fonti qualificate, il primo decesso è avvenuto ieri quando un recluso di origine marocchina di 51 anni è morto al Policlinico di Milano, dove era stato portato per un forte malessere. Stamattina, intorno alle 7 e 30, un altro detenuto, di nazionalità peruviana, è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici dell'istituto penitenziario. In questo secondo caso si sospetta un' emorragia gastrica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A San Vittore due detenuti morti in 12 ore