Roma, 10 ott. (askanews) - "Fantastica" è il titolo della 18a Quadriennale d'arte, principale esposizione periodica dedicata all'arte italiana contemporanea, che apre le sue porte al pubblico dall'11 ottobre e sarà visitabile fino al 18 gennaio 2026 al Palazzo Esposizioni di Roma. La mostra, che accoglie i visitatori con la "Secondary forest" di Giulia Cenci, è promossa da Fondazione La Quadriennale di Roma e dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ed è organizzata in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo. "Fantastica" è curata da Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi, Alessandra Troncone ed espone i lavori di 54 artiste e artisti nati tra gli anni Sessanta e la fine degli anni Novanta, di cui 16 under 35. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Roma la Quadriennale "Fantastica" al Palazzo delle Esposizioni