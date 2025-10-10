A Rignano Garganico l’arte urbana reinterpreta Grotta Paglicci con ‘Paleolitica Street Fest’

Tutto pronto per ‘Paleolitica Street Fest’, il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Rignano Garganico con il coordinamento dell’arch. Giulio Mandrillo che porterà nella cittadina garganica cinque artisti provenienti da tutta Italia dal 13 al 19 ottobre. Dalla Capitale alla Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: rignano - garganico

A Rignano Garganico c'è il concerto di Syria

Nina Zilli in concerto a Rignano Garganico

A Rignano Garganico la prima edizione del Premio Giornalistico ‘Tonino Del Vecchio’

Dal 13 al 19 ottobre Rignano Garganico, il suggestivo “Balcone delle Puglie”, diventerà un vero e proprio laboratorio artistico StatoQuotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook

EVENTI A Rignano Garganico parte la “Paleolitica Street Fest”, l’arte urbana che reinterpreta Grotta Paglicci - Dal 13 al 19 ottobre Rignano Garganico, il suggestivo “Balcone delle Puglie”, diventerà un vero e proprio laboratorio artistico. Si legge su statoquotidiano.it

A Rignano si festeggia l'asino garganico - E' la seconda festa nazionale dedicata all'asino di tipo garganico e avrà luogo nel più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive