A proposito del divieto dei cellulari a scuola
Abbiamo chiesto agli studenti universitari cosa ne pensano di un tema solo apparentemente laterale: vietare i telefoni a scuola. Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non siete ancora iscritti alla Situa potete farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Faccio subito coming out: non sono un amante dei divieti. Tuttavia, credo che a scuola — dove le giovani menti si formano — il cellulare, in aula, può diventare una fonte di distrazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
A STASERA ! Dunque stasera, dalle 20.45, saremo ad Appiano Gentile per dialogare a proposito dei dispositivi digitali nell'età evolutiva. Argomento sicuramente attuale, soprattutto nel momento del divieto di portare lo smartphone nelle scuole. La bella locati - facebook.com Vai su Facebook
Divieto di cellulari a scuola: nuove regole e rischi - Docenti e dirigenti devono adeguarsi per evitare rischi disciplinari e civili, aggiornando rego ... Secondo italiaoggi.it