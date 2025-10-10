A Ponza il primo festival del pescato

Ponza, 10 ottobre 2025 – Promosso dal Comune di Ponza nell’ambito del progetto “ Ponza Blue Taste ”, il Festival del Pescato celebra la cultura del mare e le eccellenze della pesca artigianale attraverso un programma di incontri, degustazioni e momenti di confronto dedicati alla filiera ittica sostenibile. L’iniziativa, in programma sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 17:00, prevede una conferenza stampa istituzionale presso la Sala Pisacane seguita da una degustazione guidata di specialità locali a cura di chef ponzesi in Piazza Gaetano Vitiello. L’evento rappresenta l’evoluzione del percorso avviato con gli incontri B2B e mira a rafforzare il legame tra comunità, istituzioni e operatori del settore, promuovendo modelli di economia blu e consumo responsabile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Un proverbio ponzese Quanne è buon tièmpe ògne cannèlle pèsche (quando il tempo è bello ogni canna pesca) Quando c'è lavoro in abbondanza tutti, anche gli incapaci, trovano posto (Dal libro di Ernesto Prudente "A Pànje - i proverbi di Ponza -")

