A pieghe non plissè Come abbinare la gonna più chic di stagione

Non è plissettata, ma a pieghe. La differenza è sottile, ma decisiva: più strutturata, tutta d’un pezzo, più attuale. La gonna a pieghe torna protagonista dell’autunno inverno 2025-2026 con un fascino discreto, ma che sa conquistare grazie a styling studiati nel dettaglio. Lunga o midi, in lana, pelle o denim, si porta con maglioni oversize, stivali alti o ballerine minimal. Ecco come abbinare la gonna a pieghe più chic di stagione per look moderni e sofisticati. Il nuovo volto della “good girl skirt”. Nel cuore di Londra, tra taxi e marciapiedi, la gonna a pieghe conquista la scena street style. 🔗 Leggi su Amica.it

