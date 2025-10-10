A Parigi inaugura la sede centrale di Acne Studios

Metropolitanmagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l’espansione del brand svedese Acne Studios. La griffe ha infatti inaugurato la sua sede centrale a Parigi, all’interno dell’ex laboratorio Gomenol. Ci troviamo nel X Arrondissement, dove la mente del direttore creativo  Jonny Johansson e quella dello studio di design Halleroed, suo collaboratore, si uniscono per creare un progetto unico. Acne Studios approda a Parigi con la sua nuova sede centrale. La particolarità di questo intervento architettonico è sicuramente la filosofia conservativa. Infatti, la struttura originaria dell’edificio era un hôtel degli anni Trenta: questa struttura è stata rispettata e valorizzata, mantenendo l’impostazione originaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

a parigi inaugura la sede centrale di acne studios

© Metropolitanmagazine.it - A Parigi inaugura la sede centrale di Acne Studios

In questa notizia si parla di: parigi - inaugura

parigi inaugura sede centraleAcne studios inaugura la sua sede centrale nel cuore di Parigi - Un progetto firmato Jonny Johansson e Halleroed che celebra la storia dell’edificio, combinando l’architettura degli a ... Secondo msn.com

Alpac inaugura a Parigi la nuova sede operativa di Alpac France - Un segnale forte al mercato francese e al mondo della progettazione edilizia: Alpac, azienda italiana specializzata in soluzioni evolute per la gestione del foro finestra, inaugura per la ... Lo riporta edilportale.com

Cerca Video su questo argomento: Parigi Inaugura Sede Centrale