a parigi inaugura la sede centrale di acne studios

Continua l’espansione del brand svedese Acne Studios. La griffe ha infatti inaugurato la sua sede centrale a Parigi, all’interno dell’ex laboratorio Gomenol. Ci troviamo nel X Arrondissement, dove la mente del direttore creativo Jonny Johansson e quella dello studio di design Halleroed, suo collaboratore, si uniscono per creare un progetto unico. Acne Studios approda a Parigi con la sua nuova sede centrale. La particolarità di questo intervento architettonico è sicuramente la filosofia conservativa. Infatti, la struttura originaria dell’edificio era un hôtel degli anni Trenta: questa struttura è stata rispettata e valorizzata, mantenendo l’impostazione originaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

