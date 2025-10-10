A Pago Veiano incontro con il giornalista Pino Aprile

Fremondoweb.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 19:30, Pino Aprile, già Direttore del settimanale Gente, sarà ospite a Pago Veiano per un dibattito sul Meridione. L’incontro, organizzato dal locale gruppo Insieme, verterà sulla riscoperta del Sud tra verità negate, identità ritrovate e nuove visioni. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

a pago veiano incontro con il giornalista pino aprile

© Fremondoweb.com - A Pago Veiano incontro con il giornalista Pino Aprile

In questa notizia si parla di: pago - veiano

Pago Veiano, nasce il nuovo gruppo consiliare civico “Paideia”

Giovane padre si toglie la vita, Pago Veiano piange Donato: aveva 29 anni

Cerca Video su questo argomento: Pago Veiano Incontro Giornalista