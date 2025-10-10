A Ore14 su Rai 2 il femminicidio di Lettomanoppello Bruzzone | Sui social l' anticipazione del piano criminale VIDEO

Spazio anche al femminicidio di Lettomanoppello nel programma “Ore14” di Rai 2 condotto da Milo Infante. Dai post pubblicati sui social, a quell’essere conosciuto da tutti per la sua aggressività, e fino a quella tragedia che, ha detto l’avvocato Daniele Bocciolini “tragedia non è perché i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: ore14 - femminicidio

#NEWS - #Femminicidio a #Paupisi (#Benevento): una donna uccisa, il marito è in fuga. Due figli minorenni irreperibili. #ElisaPolcino, 49 anni, è stata colpita alla testa, non si sa se con una pietra o altro, e secondo le prime informazioni a ucciderla sarebbe s - facebook.com Vai su Facebook

Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco e il successo di Milo Infante su Rai 2: perché lo guardano tutti - Il talk serale di Rai 2 continua a macinare ascolti e sul web dalle polemiche si è passati ai complimenti: che succede. Come scrive libero.it

RAI 2 * “ORE 14 SERA” – 11/09 (21.20) : «TORNA LA VERSIONE SERALE DEL PROGRAMMA, FOCUS SUI PRINCIPALI CASI DI CRONACA IRRISOLTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Da questa sera, giovedì 11 settembre, torna su Rai 2 alle 21. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it