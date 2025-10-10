A Ore14 su Rai 2 il femminicidio di Lettomanoppello Bruzzone | Sui social l' anticipazione del piano criminale VIDEO

Spazio anche al femminicidio di Lettomanoppello nel programma “Ore14” di Rai 2 condotto da Milo Infante. Dai post pubblicati sui social, a quell’essere conosciuto da tutti per la sua aggressività, e fino a quella tragedia che, ha detto l’avvocato Daniele Bocciolini “tragedia non è perché i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: ore14 - femminicidio

A Ore14 su Rai 2 il femminicidio di Lettomanoppello, Bruzzone: "Sui social l'anticipazione del piano criminale" [VIDEO]

Femminicidio nel pescarese. Cleria uccisa dall’ex marito in strada a colpi di pistola mentre passeggiava con il nipote 12enne rimasto illeso. Il commento di Milo Infante - X Vai su X

Femminicidio nel pescarese. Cleria uccisa dall’ex marito in strada a colpi di pistola mentre passeggiava con il nipote 12enne rimasto illeso. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook

Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco e il successo di Milo Infante su Rai 2: perché lo guardano tutti - Il talk serale di Rai 2 continua a macinare ascolti e sul web dalle polemiche si è passati ai complimenti: che succede. libero.it scrive

RAI 2 * “ORE 14 SERA” – 11/09 (21.20) : «TORNA LA VERSIONE SERALE DEL PROGRAMMA, FOCUS SUI PRINCIPALI CASI DI CRONACA IRRISOLTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Da questa sera, giovedì 11 settembre, torna su Rai 2 alle 21. Da agenziagiornalisticaopinione.it