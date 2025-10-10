A Noicattaro l' incontro con Mohamed Maalel organizzato dal Presidio del libro

A Noicàttaro (BA) procede il progetto Sassi nello stagno. Idee in espansione sulla cultura con il percorso “Un libro per tutti”. Realizzata in collaborazione con Il Comune di Noicàttaro, la Biblioteca Comunale DiVittorio, le scuole e le associazioni del territorio, la rassegna è un esperimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

