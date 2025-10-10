A Narni è il giorno del dolore | oggi l’addio a Fiorella Battistelli | Trovare le parole in questi casi è difficile

Avranno luogo venerdì 10 ottobre alle 15, al santuario della Madonna del Ponte, i funerali di Fiorella Battistelli. La donna di 62 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale accaduto in strada di Tre Ponti a Narni nel pomeriggio di martedì 7 ottobre.Profondo cordoglio ha destato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

