A Napoli la mostra Elysian fields di Jim Dine icona della pop art

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elysian Fields”, la mostra site-specific allestita a Castel Nuovo dall’artista statunitense Jim Dine che sarà aperta dal 10 ottobre 2025 al 10 febbraio 2026, è il nuovo appuntamento di Napoli Contemporanea 2025, il programma di mostre e installazioni promosso dal Comune di Napoli e curato da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - mostra

