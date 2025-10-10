A Montesilvano una giornata gratuita di formazione e informazione sui disturbi dell’apprendimento

Affrontare i problemi dellapprendimento con un approccio interdisciplinare. Questo lo scopo dell’evento formativo gratuito formativo e informativo “Dsa e Bes: una prospettiva interdisciplinare” che si terrà sabato 11 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 al Pala Dean Martin e patrocinato dai Comuni di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

