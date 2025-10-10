A Modena 15 settimane di riprese per la serie tv sulla famiglia Panini

L'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni: la racconta la serie televisiva diretta da Letizia Lamartire (“Il divin codino”, “Lydia Poet”) con Serena Rossi protagonista. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: modena - settimane

Forlì città dei motori, due grandi eventi in poche settimane: piazza Saffi ospiterà il Gran Premio Nuvolari e la Modena 100 Ore

A Modena 15 settimane di riprese per la serie tv sulla famiglia Panini

Dopo settimane di lotta e speranza, nella notte del 7 ottobre Dax ci ha lasciati. A ricordarlo è il Presidente della ASD Nuova Modena Darts, Mattia Calzolari “ci mancherai amico, da oggi, ogni freccia lanciata sarà anche per te". - facebook.com Vai su Facebook

A Modena il set della serie La famiglia Panini con Serena Rossi - L'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni: la racconta la serie televisiv ... Scrive msn.com