A Milano l' eredità di Charlie Kirk | la battaglia per libertà di parola e contro la violenza politica

L'omicidio di Charlie Kirk ha sconvolto gli Stati Uniti ma la sua eco è arrivata fino all'Europa. Il suo assassinio il 10 settembre per mano di un soggetto che non condivideva le sue idee ha riacceso con forza il dibattito sulla crescente polarizzazione politica e sul rischio che la retorica dell'odio possa sfociare in violenza fisica. In Italia ci sono state numerose occasioni in cui è stato augurato a Giorgia Meloni, ma anche a Matteo Salvini e non solo, di fare la stessa fine. Questo è stato l'argomento principale dell'incontro che si è tenuto al Circolo Filologico di Milano dal titolo "Charlie: contro l’odio, per la libertà", promosso dal capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, e dalla fondazione New Direction. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

