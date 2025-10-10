A Milano l' eredità di Charlie Kirk | la battaglia per libertà di parola e contro la violenza politica
L'omicidio di Charlie Kirk ha sconvolto gli Stati Uniti ma la sua eco è arrivata fino all'Europa. Il suo assassinio il 10 settembre per mano di un soggetto che non condivideva le sue idee ha riacceso con forza il dibattito sulla crescente polarizzazione politica e sul rischio che la retorica dell'odio possa sfociare in violenza fisica. In Italia ci sono state numerose occasioni in cui è stato augurato a Giorgia Meloni, ma anche a Matteo Salvini e non solo, di fare la stessa fine. Questo è stato l'argomento principale dell'incontro che si è tenuto al Circolo Filologico di Milano dal titolo "Charlie: contro l’odio, per la libertà", promosso dal capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, e dalla fondazione New Direction. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: milano - eredit
Pensionato di Mantova lascia in eredità alla Lega un immobile che vale 100mila euro https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/10/news/pensionato_di_mantova_lascia_eredita_lega_appartamento_100mila_euro-424904352/?ref=twhl… - X Vai su X
Milano Fashion Week segnata dall’assenza di Giorgio Armani: l’eredità del maestro della moda Tempo di lettura: 3 minuti. Si è appena conclusa la Milano Fashion Week, la prima senza Giorgio Armani. La sua recente scomparsa ha lasciato un vuoto profondo - facebook.com Vai su Facebook
A Milano l'eredità di Charlie Kirk: la battaglia culturale per la libertà di parola e contro la violenza politica - Parlare o uccidere: i conservatori italiani e l'allarme per la violenza che colpisce chi non è "politicamente corretto" ... Si legge su msn.com
Charlie Kirk in tangenziale. Pro Vita & Famiglia tappezza le città con il volto dell'influencer Maga - Questa la citazione di Charlie Kirk che campeggia accanto alla sua immagine sui manifesti e i camion vela protagonisti della nuova campagna d ... Lo riporta huffingtonpost.it