A Mestre una giornata di sensibilizzazione su fibromialgia ed endometriosi

Veneziatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 17 ottobre la Presidenza del Consiglio comunale di Venezia, per ribadire la sua vicinanza ai cittadini che ne soffrono e per lanciare un appello affinché fibromialgia ed endometriosi siano riconosciute a livello nazionale come malattie croniche e invalidanti, ha organizzato la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mestre - giornata

LA GIORNATA. Ok negli anticipi. Mestre e Scafati. Riflettori oggi su Bologna e Verona

La 3° giornata. Mestre vince d’anticipo il match contro Cento

mestre giornata sensibilizzazione fibromialgiaMalattie invisibili: la fibromialgia e l’endometriosi. Il 17 ottobre la giornata di sensibilizzazione a Mestre - Venezia dedica una giornata alla consapevolezza e al riconoscimento di fibromialgia ed endometriosi, con iniziative simboliche e incontri informativi per dare voce ai pazienti e chiedere tutele nazion ... Riporta ilnuovoterraglio.it

Cerca Video su questo argomento: Mestre Giornata Sensibilizzazione Fibromialgia