A Mediobanca è l’ora dei barbari
La lunga audizione che Luigi Lovaglio, ad di Montepaschi, ha tenuto ieri davanti alla Commissione parlamentare sulle banche si può riassumere in poche parole: prima portiamo a casa.
Mediobanca: dai fasti di Enrico Cuccia all'assalto dei nuovi barbari: «Se è caduto l'Impero Romano, perché non dovrebbe cadere Mediobanca?» diceva Enrico Cuccia. Oggi la sua profezia si è avverata: la cattedrale della finanza italiana è ...
Mediobanca, l'apertura del dg Vinci a Mps: "Chiuderà all'80%, la fusione è il male minore" - MILANO – Il direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, parla ai banchieri di Piazzetta Cuccia.