a maria corina machado il premio nobel per la pace beffato donald trump

Maria Corina Machado è la vincitrice del premio Nobel per la Pace 2025: lo ha comunicato pochi minuti fa il Comitato per il Nobel. L’attivista venezuelana ed ex deputata dell’Assemblea nazionale del Venezuela è stata premiata per “il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Secondo il comitato del Nobel, Machado è una “donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”. In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. 🔗 Leggi su Tpi.it

