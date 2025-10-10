Maria Corina Machado è la vincitrice del premio Nobel per la Pace 2025: lo ha comunicato pochi minuti fa il Comitato per il Nobel. L’attivista venezuelana ed ex deputata dell’Assemblea nazionale del Venezuela è stata premiata per “il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Secondo il comitato del Nobel, Machado è una “donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”. In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace. Beffato Donald Trump