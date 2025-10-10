A Mantova un pensionato muore e lascia un immobile da 100mila euro in eredità alla Lega di Matteo Salvini

Pietro Novellini, pensionato di 76 anni che è morto il 30 giugno dell'anno scorso, ha lasciato in eredità alla Lega un appartamento dal valore di centomila euro che si trova a Mantova. Ha deciso che la nuda proprietà dell'immobile andasse al partito guidato da Matteo Salvini mentre alla moglie resta l'usufrutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

