A Lacedonia la Giornata di Studi della Polizia Locale
Comunicato stampa Si è svolto nella cornice dello splendido Teatro comunale di Lacedonia (Av) il 25° Seminario di studio per la Polizia Locale, inerente “La Polizia Locale Oggi: Competenze, Sfide e Innovazione”, con attività formativa in materia di ambiente, codice . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
