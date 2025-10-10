A Lacedonia la Giornata di Studi della Polizia Locale

Fremondoweb.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa Si è svolto nella cornice dello splendido Teatro comunale di Lacedonia (Av) il 25° Seminario di studio per la Polizia Locale, inerente “La Polizia Locale Oggi: Competenze, Sfide e Innovazione”, con attività formativa in materia di ambiente, codice . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

a lacedonia la giornata di studi della polizia locale

© Fremondoweb.com - A Lacedonia la Giornata di Studi della Polizia Locale

In questa notizia si parla di: lacedonia - giornata

Giornata mondiale donatore sangue, la Polizia di Stato partecipa - Ricorre oggi, come ogni anno dal 2004, la Giornata Mondiale del donatore di sangue promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lacedonia Giornata Studi Polizia