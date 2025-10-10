A Knight of the Seven Kingdoms è il nuovo prequel de Il Trono di Spade
Il Trono di Spade non smette di vivere, di sopravvivere e riempire gli schermi televisivi. Il nuovo prequel A Knight of the Seven Kingdoms arriverà il prossimo 18 gennaio 2026 su HBO Max e sarà ambientato circa cent’anni prima della serie madre e settant’anni dopo l’altro prequel House of the Dragon, la cui terza stagione dovrebbe essere rilasciata nei mesi successivi. La prima stagione, composta da sei episodi della durata di mezz’ora ciascuno, è tratta dal racconto The Hedge Knight di George R. R. Martin, padre della saga qui coinvolto come creatore e produttore esecutivo insieme a Ira Parker. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
