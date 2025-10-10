A Knight of the Seven Kingdoms | data di uscita trama e cast del nuovo prequel de Il Trono di Spade

Il mondo di Westeros si espande con A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie ambientata circa un secolo prima di Il Trono di Spade. Il debutto è fissato per il 18 gennaio 2026 su HBOMax con una prima stagione di sei episodi a durata contenuta. Basata sulle novelle di George R. R. Martin dedicate a Dunk & Egg, la serie promette un taglio più intimo e quotidiano rispetto ai precedenti capitoli dell’universo televisivo. Il nuovo prequel di Game of Thrones segue il cavaliere Dunk e lo scudiero Egg Indice. A Knight of the Seven Kingdoms: il cavaliere errante e lo scudiero destinato al trono. Cast e personaggi: chi interpreta chi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

