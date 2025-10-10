A Italia-Israele la nazionale porti un segno di pace e un minuto di silenzio

Indossare un segno di pace sui vestiti e rimanere in silenzio per un minuto durante la partita Italia-Israele del prossimo 14 ottobre. Sono le proposte di Andrea Sandra e Franco Corleone, rispettivamente attuale ed ex Garanti dei detenuti del Comune di Udine e rappresentanti del Comitato stadio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: italia - israele

Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video

Dove vedere in tv Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, dove si gioca, streaming

Israele-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Qualificazioni ai Mondiali 2026, Italia-Israele ad altissimo grado di rischio https://ilfaroonline.it/2025/10/10/qualificazioni-ai-mondiali-2026-italia-israele-ad-altissimo-grado-di-rischio/620341/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Ugo Rossi (Insieme Liberi) attacca la decisione di giocare Italia-Israele a Udine: «È una macchia di sangue». Il consigliere annuncia un presidio per martedì 14 ottobre alle 17.30 in piazza della Repubblica. #Udine #ItaliaIsraele #protesta - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, viabilità a ostacoli in vista della partita: ecco tutte le limitazioni - Israele, valido per le qualificazioni al prossimo campionato mondiale Fifa 2026, in programma martedì 14 ottobre allo Stadio Friuli, il Comune ... Lo riporta ilgazzettino.it

Italia-Israele a Udine, partita blindata: allerta massima, controlli antiterrorismo e stadio semivuoto. Ci sarà anche il Mossad - La partita come è "ad altissimo rischio". Come scrive eurosport.it