A Genova arrivano le nuove ecoisole interrate per i rifiuti i dettagli del progetto
Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi per approvare il progetto di realizzazione di ecoisole interrate, presentato da Amiu e volto a riqualificare e ottimizzare le aree di raccolta rifiuti di varie zone della città di Genova. Sistemi di raccolta interrati di ultima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: genova - arrivano
A Genova arrivano 11 nuovi diplomati amministratori di condominio https://genova3000.it/notizie/27610-a-genova-arrivano-11-nuovi-diplomati-amministratori-di-condominio.html… - X Vai su X
A Genova arrivano 11 nuovi diplomati amministratori di condominio https://www.genova3000.it/notizie/27610-a-genova-arrivano-11-nuovi-diplomati-amministratori-di-condominio.html - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo, nuove ecoisole in funzione entro fine anno - Sanremo – Continua il percorso di superamento della raccolta differenziata portata a porta. Riporta ilsecoloxix.it