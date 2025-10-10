A Genova arrivano le nuove ecoisole interrate per i rifiuti i dettagli del progetto

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi per approvare il progetto di realizzazione di ecoisole interrate, presentato da Amiu e volto a riqualificare e ottimizzare le aree di raccolta rifiuti di varie zone della città di Genova. Sistemi di raccolta interrati di ultima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

