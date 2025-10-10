A Gaza in fondo è questione di sovraffollamento e compresenza

Questo non è un pezzo su galere e detenuti, ma sui piedi liberi. Mi ha messo di buonumore la definizione di “sovraffollamento” sulla Treccani: “Eccessiva presenza di folla in un luogo circoscritto: il consueto sovraffollamento del cinema il sabato sera, o delle spiagge la domenica ”. Il Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) ha appena pubblicato gli ultimi dati, nel Lazio i detenuti sono più di 150 per 100 posti “teorici”, a Regina Coeli più di 180. Allegria, infatti. Ora, ogni tanto arriva anche fuori la notizia di violenze fra detenuti che condividono una cella, i letti a castello, lo spazio di mezzo che non lascia mettere piede a terra più di uno alla volta, il cesso accanto al fornellino da campeggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

