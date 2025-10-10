A Galliate un sussidio per chi frequenta scuole d' infanzia paritarie
A Galliate arriva un sussidio per le famiglie dei bambini iscritti alla scuola materna dell’asilo infantile di via Repubblica) e delle Suore Orsoline.È stato pubblicato il bando 202526: possono richiedere i sussidi le famiglie residenti che possiedono un Isee inferiore a 15mila euro. Il sussidio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
