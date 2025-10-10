A Francavilla al Mare il Premio Antonio Russo celebra il giornalismo di guerra

Francavilla al Mare si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Premio nazionale sul reportage di guerraAntonio Russo”, in programma sabato 18 ottobre a Palazzo Sirena. Una giornata interamente dedicata alla memoria del giornalista di Radio Radicale assassinato in Georgia nel 2000. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

