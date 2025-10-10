A Fotografica di Bergamo un libro e una mostra sull'amore e i marinai

Fotografica, il festival di fotografia di Bergamo, quest’anno ( dall’11 ottobre al 9 novembre ) ci riserva una piacevole sorpresa: la presentazione del nuovo libro Love you always (Postcart, 2025), firmato dalla nostra collaboratrice Laura Leonelli. A questa prima sorpresa di Fotografica Bergamo Festival se ne aggiunge un’altra: l’omonima mostra fotografica Love you always, che espone del libro “le oltre 120 immagini, nate in mare e sulla terraferma, in tempo di pace e in tempo di guerra, nate in Europa, in America, in Russia, in Giappone, per consolare la solitudine di chi è rimasto a casa e creare una nuova casa a chi viaggia lontano”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - A Fotografica di Bergamo, un libro e una mostra sull’amore e i marinai

In questa notizia si parla di: fotografica - bergamo

Fotografica Bergamo Festival, testimoniare con l’immagine il coraggio nell’affrontare la realtà

A Bergamo “Restano i fiori”: al Festival Fotografica la mostra di Valentina Tamborra con Medici Senza Frontiere

Una mostra fotografica sul tema del coraggio. Qualità che ha parecchio a che fare con l’equitazione, che ne è maestra: e la quinta edizione di @Fotografica Bergamo Festival ha raccolto scatti da tutto il mondo che parlano proprio di questa dote che, per fort - facebook.com Vai su Facebook

A Fotografica di Bergamo, un libro e una mostra sull’amore e i marinai - A Fotografica di Bergamo, dall’11/10 al 9/11/2025, il viaggio sentimentale di Laura Leonelli tra scrittura poetica e fotografie anonime ... Lo riporta amica.it

Migrazioni, lotta e crisi climatica al Fotografica Festival di Bergamo - Festival di fotografia Bergamo, che si svolgerà dall’11 ottobre al 9 novembre in Città Alta. arte.sky.it scrive