A Foggia torna l' iniziativa ' Facciamo Rumore!' per la parità di genere
Dopo il grande successo della prima serata del 7 ottobre all’auditorium di Santa Chiara, l’associazione di promozione sociale ‘DiCHE APS’ di Foggia prosegue il suo percorso con il secondo appuntamento del progetto ’Facciamo Rumore!’, in programma martedì 14 ottobre presso il Palazzetto dell’Arte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
