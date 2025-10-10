A Foggia torna l' iniziativa ' Facciamo Rumore!' per la parità di genere

Foggiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo della prima serata del 7 ottobre all’auditorium di Santa Chiara, l’associazione di promozione sociale ‘DiCHE APS’ di Foggia prosegue il suo percorso con il secondo appuntamento del progetto ’Facciamo Rumore!’, in programma martedì 14 ottobre presso il Palazzetto dell’Arte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

foggia torna iniziativa facciamoEVENTO A Foggia “Facciamo Rumore”: un evento culturale per la parità di genere - L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per unire arte e impegno sociale, promuovendo una riflessione collettiva sui valori. Riporta statoquotidiano.it

