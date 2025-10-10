A Foggia la mostra fotografica ‘L’occhio per la città’ di Michele Sepalone

Foggiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’universo visivo di Michele Sepalone si apre al pubblico con la mostra fotografica ‘L’occhio per la città’ che sarà visitabile dall’11 al 18 ottobre ogni giorno dalle 18.30 alle 20.30 presso la sede dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.Con il suo sguardo attento e poetico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - mostra

Foggia celebra il maestro Giovanni de Magistris con una mostra retrospettiva

A Foggia la mostra ‘Di che pasta sono fatto’ di Michele Fini

Al Museo Civico di Foggia la mostra 'Light Canvas' per dimostrare che curare con l'arte si può

foggia mostra fotografica 8216l8217occhio"L’occhio per la città": le fotografie di Michele Sepalone in mostra a Foggia - L’universo visivo di Michele Sepalone si apre al pubblico con la mostra fotografica “L’occhio per la città”, che sarà inaugurata sabato 11 ottobre alle ore 18. Secondo foggiacittaaperta.it

A Foggia 25 opere in mostra per raccontare l'artista Tano Festa - Una mostra dedicata a Tano Festa, artista, pittore e fotografo italiano scomparso nel 1988 all'età di 49 anni. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Mostra Fotografica 8216l8217occhio