A Firenze la Rivoluzione del fare | comizio a sostegno di Tomasi dei leader del centrodestra Segui la diretta

Platea stracolma in piazza San Lorenzo a Firenze per il comizio conclusivo della campagna elettorale per le regionali in Toscana. “Pronti a portare la Rivoluzione del fare” il titolo dell’incontro a sostegno Alessandro Tomasi candidato governatore, già sindaco di Pistoia. Dal palco si alterneranno tutti i leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. “Facciamo sentire la forza del centrodestra qui in Toscana”, ha detto il leader di Noi moderati ricordando lo straordinario risultato elettorale nella Marche e in Calabria. “Facciamoci sentire, qui vicino so che c’è Matteo Renzi”, ha aggiunto Lupi invitando il pubblico ad applaudire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
