Domani alle 17 nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, sede del Comune, a Pisa, si terrà la cerimonia della XIX° edizione del Premio Europa, l’unico concorso letterario italiano a partecipazione gratuita riservato alle donne che scrivono racconti gialli e noir. Per l’occasione la presidente del Premio Paola Alberti e l’assessora comunale alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro premieranno Mariacristina Pettorini e Rossana Giorgi, entrambe di Lucca, vincitrici ex-aequo rispettivamente con i racconti “Festa di primavera insanguinata” e “La spagnola, e segnaleranno il racconto “Martina”, di Chiara Zanobini, autrice di San Giuliano Terme, e il racconto “Un atto sacrilego”, scritto da Anna Corrado, di Novara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A due scrittrici lucchesi il Premio letterario Europa 2025