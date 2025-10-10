A cosa servono quei 62 milioni che muovono l’acqua in Romagna | Consorzio di bonifica ai raggi X tra vertici e compensi
Ogni anno molti cittadini romagnoli sono obbligati a pagare il contributo per il Consorzio di bonifica. Si tratta di un’imposta dovuta per legge da chiunque possieda un terreno o un immobile nel territorio e il suo importo varia in base a diversi fattori: non solo la superficie del suolo o del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
