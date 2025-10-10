A Conza della Campania la ricognizione canonica delle reliquie di Sant' Erberto | il programma degli eventi

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà nella giornata di martedì 14 ottobre la ricognizione canonica del corpo di SantErberto, Vescovo di Conza e patrono dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, custodito nella Chiesa Concattedrale di Conza della Campania.Il Santo, molto apprezzato in vita e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conza - campania

Paolo Meneguzzi in concerto a Conza della Campania

Capannone agricolo in fiamme a Conza della Campania: vigili del fuoco in azione

Quinta edizione de "L'assedio di Compsa": Conza della Campania rivive la storia

QUANDO VISITARE CONZA DELLA CAMPANIA - statistiche elaborate con un modello di Machine Learning sulla base di dati meteo climatologici: la serie dei dati reali è stata ... Da ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Conza Campania Ricognizione Canonica