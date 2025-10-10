‘A cena con i pompieri di Cesenatico’ una serata benefica con ricavato a sostegno dei Vigili del fuoco
Cesenatico si stringe attorno ai propri Vigili del fuoco con una serata che unisce solidarietà, tradizione marinara e buona cucina. Sabato 29 novembre 2025, alle 20, la sala parrocchiale ‘Santa Maria Goretti’ ospita ‘A cena con i Pompieri di Cesenatico’, iniziativa benefica organizzata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
