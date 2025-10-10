A cena con Camilleri a Casa Diodoros un viaggio tra gusto e letteratura
Sabato 11 ottobre, nella sala interna di Casa Diodoros in via Giuseppe La Loggia ad Agrigento, appuntamento con il gusto e la memoria: “A cena con Camilleri”, evento inserito nel progetto “A cena con gli scrittori” ideato da Beniamino Biondi. La serata unisce letteratura e gastronomia in un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: cena - camilleri
“A cena con Camilleri”, cibo e letteratura al Parco della Valle dei Templi
Mercoledì 1° ottobre – A cena con Montalbano In occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, Resilienza rende omaggio al Maestro con una serata speciale dedicata alle ricette del Commissario Montalbano. Un viaggio tra i profumi e i sa - facebook.com Vai su Facebook
A Casa Diodoros “A Cena con gli Scrittori”, un ponte tra cultura letteraria e tradizione gastronomica - Prosegue nel salone interno di Casa Diodoros “A Cena con gli Scrittori”, il progetto di Beniamino Biondi che punta a creare “un ponte tra cultura letteraria e tradizione gastronomica”. Come scrive scrivolibero.it