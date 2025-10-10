A cena con Camilleri a Casa Diodoros un viaggio tra gusto e letteratura

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, nella sala interna di Casa Diodoros in via Giuseppe La Loggia ad Agrigento, appuntamento con il gusto e la memoria: “A cena con Camilleri”, evento inserito nel progetto “A cena con gli scrittori” ideato da Beniamino Biondi. La serata unisce letteratura e gastronomia in un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - camilleri

“A cena con Camilleri”, cibo e letteratura al Parco della Valle dei Templi

A Casa Diodoros “A Cena con gli Scrittori”, un ponte tra cultura letteraria e tradizione gastronomica - Prosegue nel salone interno di Casa Diodoros “A Cena con gli Scrittori”, il progetto di Beniamino Biondi che punta a creare “un ponte tra cultura letteraria e tradizione gastronomica”. Come scrive scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Camilleri Casa Diodoros